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У команды Зеленского есть возможности для мобилизации своих избирателей, - политолог

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 17:42
У команды Зеленского есть возможности для мобилизации своих избирателей, - политолог
Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

По словам эксперта, среди сторонников Зеленского не только молодежь

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского имеет возможности мотивировать своих сторонников прийти 31 марта на избирательные участки и проголосовать. Об этом заявил политолог, директор центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Возможности для мобилизации избирателей есть. Было много слухов, что за него преимущественно молодежь, и она не пойдет на выборы. Но последние опросы показывают, что среди сторонников Зеленского не только молодежь. Это представители различных демографических групп – среднее поколение, люди старшего возраста, украино- и русскоязычные. Даже если за Зеленского проголосует в первом туре выборов 70-75% его сторонников, этого будет достаточно, чтобы выйти во второй тур", – сказал Фесенко.

По словам эксперта, команда Зеленского является наиболее креативной среди всех штабов кандидатов, а потому нестандартные решения для мобилизации сторонников должны дать результат.

"Команда Зеленского прилагает усилия. Думаю, что результат будет. Во всяком случае, до последнего времени избирательная кампания Зеленского была наиболее эффективной", – считает эксперт.

В то же время политолог подчеркнул, что молодежь готова проголосовать за Владимира Зеленского, потому что не доверяет профессиональным политикам.

"Зеленский – близок молодежи. Эти выборы, возможно, первые за всю историю украинских выборов, когда люди, которые не доверяли политикам как таковым, нашли "своего" кандидата. У этих электоральных групп наконец появился свой кандидат, и для них это огромный мотив прийти и проголосовать за Зеленского", – отметил Фесенко.

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