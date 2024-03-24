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Командувач Сухопутних військ про ТЦК: це військові, які пройшли пекло, а не "людолови"

Київ, Неділя 24 березня 2024 14:52
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Командувач Сухопутних військ про ТЦК: це військові, які пройшли пекло, а не "людолови" Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ставлення суспільства до територіальних центрів комплектування несправедливе. Співробітники ТЦК - це військові, які брали участь у боях, а не "людолови".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександра Павлюка у Facebook.

На думку генерала, Росія може завдати Україні поразки за допомогою самих українців через негативне ставлення людей до ТЦК.

"Вищий пілотаж мистецтва війни - зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога", - вважає Павлюк.

Він наголосив, що більшість співробітників ТЦК - це військові, які брали участь у бойових діях.

"Окрема тема - ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?" - написав Павлюк.

Командувач захистився за ТЦК та нагадав, що відмова чоловіків від захисту країни, конституційного обовʼязку, є неправомірною.

"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків", - заявив він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.

У грудні президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави наголосив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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