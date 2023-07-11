Командувач сил НАТО в Європі: ми успішно виконали місію зі стримування Росії
НАТО успішно завершила свою місію зі стримування Росії, "торкнувшись всієї території Альянсу, включаючи Литву".
Про це заявив у Вільнюсі головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За його словами, нові плани регіональної оборони НАТО значно модернізують Альянс.
"Після Холодної війни ми почали зосереджуватися на міжнародних місіях, які планувалися та передбачалися заздалегідь. Колективна оборона дуже відрізняється, і нам потрібно її реструктуризувати та модернізувати. Для цього і потрібні регіональні плани", – сказав Каволі.
Він наголосив, що регіональні плани є дуже важливою основою для перебудови системи колективної оборони НАТО.
"Їхнє прийняття (оборонних планів, - ред.) є гарною новиною, але тепер у майбутньому попереду багато роботи", - додав командувач.
На питання про те, що Швеції дали зелене світло на вступ до НАТО, Каволі сказав, що це "чудова новина" з військової точки зору.
"І Фінляндія, і Швеція негайно залучають до Альянсу дуже боєздатні військові сили. По-друге, їх об’єднання створює нову географію нашої зони відповідальності на півночі. Балтійське море зараз зовсім інше, тому що воно оточене країнами НАТО з сильним флотом і потужними військовими силами", - пояснив він.
Оборонні плани НАТО
Нагадаємо, вчора країни НАТО, подолавши блокаду Туреччини, досягли згоди щодо оборонних планів, в яких детально описано, як Альянс реагуватиме у разі атаки Росії.
Регіональні плани складаються з тисяч сторінок секретних військових планів, які описують, як НАТО реагуватиме на російську атаку.
Зокрема Альянс надасть країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.
Як зазначається, десятиліттями НАТО не бачило потреби у великомасштабних оборонних планах, оскільки вело невеликі війни в Афганістані та Іраку і вважало, що деякі пострадянські країни більше не становлять екзистенціальної загрози для Альянсу.
Але з огляду на те, що найкривавіша війна в Європі з 1945 року вирує прямо за кордонами НАТО, в Україні, Альянс має розробити усі можливі сценарії та спланувати оборону задовго до конфлікту з таким противником, як Росія.
Однак Туреччина блокувала затвердження планів через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр.
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