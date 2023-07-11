Командувач сил НАТО в Європі: ми успішно виконали місію зі стримування Росії

Про це заявив у Вільнюсі головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

За його словами, нові плани регіональної оборони НАТО значно модернізують Альянс.

"Після Холодної війни ми почали зосереджуватися на міжнародних місіях, які планувалися та передбачалися заздалегідь. Колективна оборона дуже відрізняється, і нам потрібно її реструктуризувати та модернізувати. Для цього і потрібні регіональні плани", – сказав Каволі.

Він наголосив, що регіональні плани є дуже важливою основою для перебудови системи колективної оборони НАТО.

"Їхнє прийняття (оборонних планів, - ред.) є гарною новиною, але тепер у майбутньому попереду багато роботи", - додав командувач.

На питання про те, що Швеції дали зелене світло на вступ до НАТО, Каволі сказав, що це "чудова новина" з військової точки зору.

"І Фінляндія, і Швеція негайно залучають до Альянсу дуже боєздатні військові сили. По-друге, їх об’єднання створює нову географію нашої зони відповідальності на півночі. Балтійське море зараз зовсім інше, тому що воно оточене країнами НАТО з сильним флотом і потужними військовими силами", - пояснив він.

Оборонні плани НАТО

Нагадаємо, вчора країни НАТО, подолавши блокаду Туреччини, досягли згоди щодо оборонних планів, в яких детально описано, як Альянс реагуватиме у разі атаки Росії.

Регіональні плани складаються з тисяч сторінок секретних військових планів, які описують, як НАТО реагуватиме на російську атаку.

Зокрема Альянс надасть країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.

Як зазначається, десятиліттями НАТО не бачило потреби у великомасштабних оборонних планах, оскільки вело невеликі війни в Афганістані та Іраку і вважало, що деякі пострадянські країни більше не становлять екзистенціальної загрози для Альянсу.

Але з огляду на те, що найкривавіша війна в Європі з 1945 року вирує прямо за кордонами НАТО, в Україні, Альянс має розробити усі можливі сценарії та спланувати оборону задовго до конфлікту з таким противником, як Росія.

Однак Туреччина блокувала затвердження планів через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр.