В Колумбии конфисковали крупнейшую за год партию кокаина
Фото: в Колумбии конфисковали крупнейшую за год партию кокаина (Getty Images)
В Колумбии конфисковали крупнейшую за год партию кокаина. Удалось конфисковать 2,5 тонны кокаина на сумму 81 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tiempo.
Глава государства Иван Дуке уточнил, что операция прошла недалеко от колумбийского острова Сан-Андрес в Карибском море.
Задержано четыре колумбийца и один иностранец. Все они находились в лодке с наркотиками. Судно направлялось из Колумбии в страны Центральной Америки.