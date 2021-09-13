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В Колумбии конфисковали крупнейшую за год партию кокаина

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Колумбия, Понедельник 13 сентября 2021 05:13
В Колумбии конфисковали крупнейшую за год партию кокаина Фото: в Колумбии конфисковали крупнейшую за год партию кокаина (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Колумбии конфисковали крупнейшую за год партию кокаина. Удалось конфисковать 2,5 тонны кокаина на сумму 81 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tiempo.

Глава государства Иван Дуке уточнил, что операция прошла недалеко от колумбийского острова Сан-Андрес в Карибском море.

Задержано четыре колумбийца и один иностранец. Все они находились в лодке с наркотиками. Судно направлялось из Колумбии в страны Центральной Америки.

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