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"Колос" вылетел из Лиги конференций, проиграв казахстанскому "Шахтеру"

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Нур-Султан, Вторник 10 августа 2021 21:15
"Колос" вылетел из Лиги конференций, проиграв казахстанскому "Шахтеру" Фото: "Колос" проиграл "Шахтеру" из Казахстана (koloskovalivka.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Колос" вылетел из Лиги конференций. Ковалевский клуб сегодня на выезде проиграл казахстанскому "Шахтеру" в серии пенальти.

Больше о матче - в материале РБК-Украина.

В первые минуты матча "Колос" владел инициативой и создал опасный момент, но забить гол в ворота казахстанской команды не удалось.

Во втором тайме несколько ударов в створ ворот нанесли уже игроки "Шахтера", но ковалевский голкипер Волынец справился с ними. Моменты во втором тайме имели и игроки "Колоса" Диего и Богданов, но мяч так и не залетел в ворота.

За дополнительное время командам тоже не удалось изменить счет с 0:0, поэтому после 210-ти минут противостояния судьбу матча решила серия пенальти. Казахский голкипер смог отразить три удара из четырех, благодаря чему "Шахтер" прошел в следующий раунд плей-офф.

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