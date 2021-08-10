"Колос" вылетел из Лиги конференций, проиграв казахстанскому "Шахтеру"

"Колос" вылетел из Лиги конференций. Ковалевский клуб сегодня на выезде проиграл казахстанскому "Шахтеру" в серии пенальти.

В первые минуты матча "Колос" владел инициативой и создал опасный момент, но забить гол в ворота казахстанской команды не удалось.

Во втором тайме несколько ударов в створ ворот нанесли уже игроки "Шахтера", но ковалевский голкипер Волынец справился с ними. Моменты во втором тайме имели и игроки "Колоса" Диего и Богданов, но мяч так и не залетел в ворота.

За дополнительное время командам тоже не удалось изменить счет с 0:0, поэтому после 210-ти минут противостояния судьбу матча решила серия пенальти. Казахский голкипер смог отразить три удара из четырех, благодаря чему "Шахтер" прошел в следующий раунд плей-офф.