Колоноскопія: що треба знати та як пройти обстеження безкоштовно

Колоноскопія - досить важливе обстеження. Але не всі знають, що пройти його можна безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ .

Що це за працедура?

Колоноскопія - це обстеження для оцінки стану слизової оболонки прямої, товстої та частини кінцевого відділу тонкої кишки. Цей метод діагностики допомагає виявити аномалії кишківника, провести біопсію тканини з підозрілої ділянки тощо.

За допомогою колоноскопії можна виявити онкологічні захворювання кишківника на ранніх стадіях.

Як зробити процедуру безкоштовно

Підставою для отримання цієї медпослуги безоплатно є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Лікар має направити пацієнта чи пацієнтку на обстеження при наявності симптомів, які можуть свідчити про відповідні захворювання.

Якщо вік пацієнта чи пацієнтки від 40 років, пройти дослідження безоплатно можна в тих медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ за пакетом “Колоноскопія”.

Таких медичних закладів майже 600. Побачити ці медичні заклади можна на дашборді "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій". У фільтрах потрібно обрати населений пункт та відповідну групу послуг.

Що входить у послугу заголом

До безоплатної послуги за пакетом "Колоноскопія" входить:

консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів;

діагностична колоноскопія для візуального огляду товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій або з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією;

виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) та/або віртуальної хромоендоскопії за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, для діагностики поверхневих утворень і раннього раку;

місцева або загальна анестезія, а також консультація анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням;

оформлення заключення та протоколу ендоскопічного втручання одразу після його проведення;

надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтів (за бажанням).

Важливо

Якщо пацієнтові/пацієнтці ще не виповнилося 40 років, але лікар виявив необхідність такого дослідження і видав направлення - колоноскопія також буде безоплатною.

Потрібно записатися в медичний заклад, який має договір за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та відповідне обладнання.