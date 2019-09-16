Коломойский прокомментировал обвинения иностранного экономиста

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

На Форуме YES Аслунд высказал жесткую позицию в отношении Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал обвинения старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Коломойского изданию The Page.

Так, Коломойский крайне негативно отозвался о работе внеправительственных организаций США и их эксперте в Украине Андерсе Аслунде.

"Давайте я под запись скажу, что Аслунд - это проститутка, которая берет деньги у других олигархов, в том числе у Ахметова. И с его слов, его менеджеров и шавок поет тут песни. Вот это можете ему передать. Так он не просто проститутка, он еще политическая проститутка", - заявил Коломойский.

Как сообщает "Перша шпальта", ранее на Форуме YES Аслунд высказал жесткую позицию в отношении Коломойского.

"Коломойский и "ПриватБанк" - ничего там не будет, потому что это будет крестом на всем, что правительство делает по отношению к Западу", - отметил он.

Кроме того, Аслунд отметил, что президент не должен встречаться с Коломойским.

"Президент не должен встречаться с Коломойским. Только в суде можно встречаться с человеком, который украл 5,5 млрд долларов. Почему они его не судят? Почему нет уголовного дела против вора?", - заявил он.

Atlantic Council, это неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями. В Украине сосредоточена на ряде инициатив, направленных на то, чтобы международное сообщество полностью поддержало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины - в том числе и Крыма.