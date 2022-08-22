ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество раненых из-за российской агрессии детей возросло

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 августа 2022 08:44
Количество раненых из-за российской агрессии детей возросло Фото: Количество раненых из-за российской агрессии детей возросло (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России получили ранения 723 украинских ребенка. При этом 373 ребенка из-за действий оккупантов погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

Так, 21 августа россияне обстреляли кассетными боеприпасами город Зеленодольск Днепропетровской области, в результате чего получил ранение 9-летний мальчик.

Кроме того, накануне в результате вражеского обстрела города Баштанка Николаевской области ранен полуторагодовалый малыш.

Больше всего из-за российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 387, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 65, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Напомним, 20 августа в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.

Кроме того, 20 августа во время воздушной тревоги в Вознесенске прогремел взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ударили ракетой по пятиэтажному жилому дому.

В результате удара повреждены 2 подъезда, а также расположенные рядом частные дома и автомобили. Пострадало по меньшей мере 12 человек, среди них четверо детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Дети войны
NEWS
Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине
Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине
DAILY
Что происходит в оппозиции и кто может составить конкуренцию власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в оппозиции и кто может составить конкуренцию власти