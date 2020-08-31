Количество пользователей Личного кабинета "Житомиргаза" выросло до 120 тысяч

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

За восемь месяцев 2020 года количество клиентов "Житомиргаза", имеющих Личный кабинет на сайте 104.ua, выросло на 22 тысячи. Сейчас онлайн-сервисом пользуются 120 тысяч домохозяйств, которые платят за доставку газа, вносят показатели, а также контролируют счет с помощью единого сервиса для потребителей газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже более 5 лет каждый клиент АО "Житомиргаз" имеет возможность контролировать свой лицевой счет онлайн. С помощью "Личного кабинета" клиенты компании могут передать показания счетчика, проверить состояние своего лицевого счета и оплатить за потребленный газ онлайн", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, во время карантина благодаря онлайн-сервисам потребители могли дистанционно управлять счетом за доставку газа и не подвергать себя опасности.

"На протяжении карантина большинство потребителей газа пользовались современными сервисами 104.ua. Ведь только при наличии интернета наши клиенты могли получить квитанцию, оплатить доставку газа или передать показания счетчика даже из самых отдаленных населенных пунктов. Младшие потребители, чтобы уберечь своих родных пожилого возраста, добавляли аккаунты и контролировали их газовые дела", – говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Житомиргаз" Сергей Пикуль.

Также отмечается, что очень популярными среди потребителей природного газа Житомирщины является Viber и Telegram бот 7104.ua. Там клиенты компании могут скачать платежки, передать показания счетчика, оплатить онлайн за газ и распределение.

"АО "Житомиргаз" также предлагает потребителям установить мобильное приложение 104 Mobile для Android или 104 Mobile Light для IOS. Удобный интерфейс приложений позволяет налаживать обратную связь с газораспределительной компанией и контролировать несколько лицевых счетов", - говорится в сообщении.