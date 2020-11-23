Количество нарушений перемирия на Донбассе увеличилось почти вдвое, - ОБСЕ

Фото: Миссия ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

На Донбассе в период со 2 по 15 ноября зафиксировали 469 нарушений режима прекращения огня. Это почти вдвое больше, чем за предыдущий двухнедельный период, когда было зафиксировано 238 нарушений.

Об этом говорится в отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ.

В ОБСЕ отметили, что ситуация с безопасностью в регионе остается относительно спокойно, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений.

При этом на трех пилотных участках разведения сил и средств и вблизи них, Миссия ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. Однако в районе Золотого и Петровского зарегистрировано размещение противотанковых мин и присутствие людей на военных позициях.

С начала 2020 года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, еще 85 - получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушали "режим тишины". Боевых потерь среди украинских военных нет.

Также РБК-Украина писало, что с начала перемирия на Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала почти 2,5 тысячи нарушений режима прекращения огня. Среди них - 988 взрывов, а также 1 369 очередей и выстрелов.