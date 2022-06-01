Количество импортеров топлива в Украине выросло вдвое. Как это отразится на его дефиците
Количество импортеров дизельного топлива и сжиженного газа с начала мая в Украине выросло вдвое. Увеличение игроков на рынке автомобильного бензина и дизеля должны ускорить насыщение страны пока еще дефицитным товаром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Авто24.
Количество импортеров дизельного топлива с начала мая увеличилось с 30 до 56 компаний. Пропан-бутановую смесь, или автомобильный газ, сегодня ввозят 40 компаний вместо 20, импортом бензина занимается 21 компания. Активизация импортеров непосредственно связана с отменой государственного регулирования цен.
Новые импортеры — это владельцы отдельных АЗС и небольших розничных сетей, которые в марте-апреле вынуждены были стоять закрытыми, но теперь также занимаются оптовой и розничной торговлей топливом. Это должно положительно сказаться на насыщении рынка бензином и дизелем.
Но о выходе на запланированные объемы поставок говорить еще рано. Нормализация топливного рынка произойдет не раньше июля. Радиус экспорта бензина постоянно растет, отдельные импортеры возят топливо из Западной и Северной Европы — Бельгии и соседних стран.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что страны ЕС сегодня готовятся к дефициту топлива и уже обсуждают способы, благодаря которым водители смогут экономить на горючем.
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