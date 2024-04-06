Коли в ТЦК треба йти без повістки і кого відразу мобілізують: пояснення

Військовозобов’язані, призовники і резервісти під час воєнного стану мають самі приходити до ТЦК. Зокрема, щоб оновити свої дані про місце проживання. І загалом їм треба звіряти персональні дані з обліковими даними ТЦК не рідше одного разу на п’ять років.

Коли саме в ТЦК треба приходити без повістки і чи мобілізують цю людину, якщо прийшла самостійно і вперше, в коментарі РБК-Україна розповідає молодший юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Скумадчук .

Коли в ТЦК треба приходити без повістки

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть мати різні потреби, через які їм треба звертатись до того ТЦК та СП, де вони стоять на обліку. Часто треба звернутися для вирішення побутових питань та інших, каже Діана Скумадчук.

Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам забороняється змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Військовозобов’язані, призовники і резервісти під час воєнного стану мають якнайшвидше повідомити ТЦК та оновити свої дані про фактичне місце проживання у випадку вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання", – пояснює юрист.

Фото: Якщо людина давно не проходила ВЛК або загубила військово-обліковий документ, то їй одразу дадуть направлення для проходження лікарської комісії (Армія Inform)

Також правила визначають, що призовники, військовозобов’язані та резервісти мають звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) військкоматів.

"Тобто людина повинна з’явитись до ТЦК, щоб оновити свої облікові дані. Якщо ви переїжджаєте або реєструєте місце проживання в іншому місці, вам також потрібно прийти особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання з усіма необхідними документами до відповідного ТЦК та СП для того щоб стати на військовий облік", – додає Скумадчук.

Чи мобілізують тих, хто прийшов до ТЦК вперше

Якщо чоловік прийшов самостійно івперше до ТЦК та СП, щоб оновити облікові дані або для постановки на військовий облік, його також можуть мобілізувати. У випадку, якщо у нього немає підстав для оформлення відстрочки від мобілізації, які передбачені ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Читайте також: Право на відстрочку. Кого не мобілізують під час війни

"Загалом якщо людина давно не проходила ВЛК або загубила військово-обліковий документ, то їй одразу дадуть направлення для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити її ступінь придатності для проходження військової служби. Після цього його дійсно можуть мобілізувати, якщо ТЦК та СП вбачає у цьому потребу", – зауважує співрозмовниця.

Судячи з її останньої практики, після проходження ВЛК, більшість громадян України отримують мобілізаційне розпорядження, оскільки його можуть вручити тільки після проходження ВЛК та отримання висновку про придатність або обмежену придатність для проходження військової служби.