Коли США можуть відновити постачання допомоги Україні: думка експерта

Сполучені Штати Америки можуть відновити постачання допомоги Україні після підписання угоди. Однак мова не про угоду щодо корисних копалин.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" нагадав, що американський лідер Дональд Трамп сам раніше говорив, що примусить обидві сторони сісти за стіл переговорів.

"Інструменти для примусу Росії він знайшов. Це санкції, які ввів Джозеф Байден, але він, на жаль, ввів їх на завершення своєї каденції. Аби він ввів їх у 22-му році, повірте, ми б зараз мали абсолютно іншу картину. Трамп розуміє, що йому достатньо цього тиску на Путіна і справді економіка РФ дуже потерпає", - наголосив він.

Клочок зазначив, що у військовому плані Росія ще має потенціал для підтримки нинішнього рівня наступальних дій в Україні та продовження війни. Однак, за його словами, із такою позицією до кінця року Росія просто розвалиться, і саме цього вона боїться.

"Для Трампа цього інструменту тиску на (російського диктатора Володимира, ред.) Путіна достатньо. Це й інструмент тиску на Україну, що, власне, обіцяв Трамп ще в період виборчої кампанії. Тобто він не змінився в цій частині", - зауважив він.

Керівник Центру громадської аналітики також порушив питання про мотиви Трампа, зокрема, чому той не чинить тиск на Росію.

Він зауважив, що Трамп все ж таки тисне на РФ, і це вже було зазначено. За його словами, вимога до Росії чітко зафіксована.

"Вимога їй чітко зафіксована. Росія готова до замороження війни, але на своїх умовах. Втім, зрозуміло, що Трамп не буде їх погоджувати, допоки не буде переговорів у форматі трьох: США-Україна-Росія. Європа хоче туди зайти, зараз певні рухи є", - пояснив він.

Водночас Клочок підкреслив, що мова тут не про капітуляцію, а по дещо абсолютно інше.

"Але, щоб ми розуміли - це не про капітуляцію, реально. Тут мова дещо про інше, абсолютно про інше. Але Трампу треба це нині і тут. Тому цей шантаж використовується. І Україна поставлена сьогодні в такі рамки, що вона не зможе продовжувати ефективно чинити спротив російській агресії, тому що наслідки будуть просто катастрофічні. Це м'яко кажучи. І я тому і кажу, для мене це не нове. Я бачу чітко, що за цим стоїть", - додав він.

За його словами, він обговорював це питання з колегами в рамках центру і під час розмови він зауважив, що постачання зброї буде відновлено до України виключно після того, як буде досягнуто домовленості про підписання мирної угоди.

"Навіть не угоди про копалини. Тому що в мене ще були сподівання вчора, що пост (українського президента Володимира, ред.) Зеленського якось пом'якшить Трампа, але ні", - підсумував Клочок.