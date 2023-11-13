Коли розпочнуться переговори щодо вступу України до Євросоюзу: відповідь Кулеби

Україна розраховує розпочати переговори щодо вступу до Європейського союзу вже на початку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

Чиновник зазначив, що "переговори навряд чи почнуться на Різдво", оскільки в Європі прийнято з 20 числа святкувати і йти у відпустку.

"Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо вже на початку наступного року. Але "на початку" у широкому розумінні, а не у перший місяць", - розповів Кулеба.

При цьому він наголосив, що є чітке розуміння тимчасових рамок, коли для переговорів буде "найперша нагода".

"Натяк міститься у рішенні самої Європейської комісії, де написано, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт про виконання Україною тих побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це орієнтир, але й натяк з боку самої Європейської комісії", - додав Кулеба.

Переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-членів на шляху до Європейського Союзу.

У цьому документі відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, наша країна виконала вже 90% усіх умов для цього.

При цьому для початку переговорів відповідну ініціативу мають підтримати усі лідери країн ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

Угорщина вже оголосила про те, що не підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС.