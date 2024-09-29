Коли потрібне дитяче автокрісло в авто: вивчаємо основні правила

Українські Правила дорожнього руху забороняють перевозити дітей просто на сидінні авто. Однак, головна причина використовувати автокрісло аж ніяк не в загрозі штрафу.

Перш за все, про перевезення дітей з точки зору українського законодавства. Правила дорожнього руху (п.п. 21.11 – 21.16) забороняють возити дітей зростом до 150 см "без використання дитячих утримуючих систем" (ДУС). При тому власне ДУС не обов’язково повинна мати вигляд крісла – допустимі і інші варіанти. І, між іншим, якими їм бути, можуть вирішувати самі батьки – і це ще одна причина зрозуміти основні принципи роботи дитячого крісла для авто. Проте, цього разу ми поговоримо саме про крісла, не згадуючи різного роду подушки, бустери тощо.

Чому не можна тримати дитину на руках

На жаль, вимога перевозити малечу у кріслах в наших реаліях виконується, м’яко кажучи, через раз. Дуже часто діти їдуть не в кріслі, а сидячи на сидіннях, на руках дорослих, а то й стоячи на підлозі перед торпедо. Все це буквально небезпечні для життя способи перевезення. І найстрашніше те, що таке розміщення робиться під орудою близьких малюкові людей – батьків і бабусь-дідусів.

Чому потрібне дитяче крісло (або інша ДУС):

Матусині руки не утримають дитину. Хоч би як не притискав дорослий дитину до себе, при гальмуванні чи зіткненні малюк не втримається на колінах. Адже маса, скажімо, однорічного немовляти при зіткненні на 40 км/год зростає до 350 кг. І те, що дитинка з цією страшенною силою вдариться о торпедо чи спинку сидіння, ще півбіди – на додачу доросла людина притисне малюка силою своєї маси, теж помноженої на 35. Не хочеться розповідати, що з того виходить;

Ремінь не утримає дитину. Придумкуваті батьки можуть пристебнути своє чадо штатним дорослим ременем. Проте навіть якщо посадити малюка на певний подіум (скажімо, подушку), це мало допоможе: краш-тести не раз показували, як маленьке тільце при аварії прослизає під ременем і летить вперед – і зупиняється аж о якусь частину інтер'єру. З відповідними наслідками; і на додачу – тяжкі травми від самого ременя, неправильно розташованого на тілі. Надійно і безпечно зафіксувати маленького пасажира можуть тільки ремені дитячого крісла або штатний ремінь машини, але прокладений через напрямні дитячого крісла;

При бічному ударі. Важкі наслідки може мати навіть аварія, що сталася з машиною, яку водій веде повільно і акуратно. Наприклад, бічний удар теж викликає неконтрольовані переміщення і самої машини, і всього, що в ній є – людей, поклажі, уламків інтер'єру та скла. І саме через ці так звані вторинні чинники отримує поранення великий відсоток потерпілих у ДТП, в тому числі і дітей. Так ось якісне дитяче крісло не лише утримує дитину на місці, а й захищає від подібних травм – завдяки міцному каркасу крісла, великим боковинам та зміцненим "лопухам" з боків голови;

Прогулянки салоном. Дитині в машині найбезпечніше тоді, коли вона сидить у кріслі і пристебнута ременями, при тому не переміщується салоном і не дотягується до ручок відчинення дверей, кнопок склопідйомників тощо. Ще один плюс крісла – з його висоти малюкові краще видно навколо. А значить, у далекій дорозі краєвиди за вікном розважатимуть маленького пасажира, щоб не нудьгував і не отримав "морської хвороби". Між іншим, в деяких моделях крісел є вбудована акустична система (наприклад, для відтворення звукової доріжки мультиків з планшету), і її гучномовці розташовані так, що їх найкраще чути в найбільш безпечній для голови зоні.

Коротко

Купуючи автокрісло, беріть до уваги основні параметри: його розмірну групу і виробника. Щодо першого чинника можна сказати, що більшість моделей мають налаштування основних розмірів і перекривають дві, а то і три розмірних групи. Відносно виробника варто знати, що зробити крісло справді ефективним на випадок ДТП не так вже і просто. Тому знавці радять купувати брендові вироби, які відповідають вимогам правил ЄЕК ООН № 44–04, забезпечуючи малюкові безпеку, комфорт і благополуччя з санітарно-гігієнічної точки зору.