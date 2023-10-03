Колектив санаторію "Червона Калина" передав на фронт FPV-дрони та іншу допомогу
Колектив санаторію "Червона Калина", що у Рівненській області, зібрав та передав бійцям ЗСУ на передову дрони та іншу допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз оздоровчого закладу.
Як повідомляється у прес-релізі, це не перша допомога санаторію військовим у 2023 році. Але на цей раз її ініціатором стала відома майстриня з декоративного мистецтва з Мелітополя, 85-річна Ганна Ждань, яка наразі знаходиться у "Червоній Калині".
Ганна Ульянівна родом з села Рясники Гощанського району Рівненської області. Але до війни проживала в Мелітополі. Коли місто окупували російські загарбники, жінка виїхала на батьківщину.
"Наша сім’я та рідні щодня переживають за хлопців та дівчат, які звільняють землю від російських окупантів. І я кожен день думаю, щоб скоріше звільнили Мелітополь, бо я там живу. Щоб скоріше повернутися додому. І я вдячна, що колектив "Червоної Калини" миттєво відгукнувся та долучився до доброї справи. Хочу, щоб та допомога була на користь воїнам, аби мали більшу силу звільнити Мелітополь", - розповіла вона.
Допомога формувалася за запитом з передової. Насамперед керівники та співробітники закладу звернулися безпосередньо до бійців ЗСУ та сформували перелік того, що їм необхідно на передовій. Після чого було зосереджено увагу на закупівлі FPV-дронів, а також інших корисних для ЗСУ речей: планшетів, тактичного спорядження, зарядних станцій, медикаментів та продуктів харчування.
"Допомога на Мелітопольський напрямок - це планшети, дрони та продукти харчування. А також зарядна станція. До цього було перерахування коштів. "Червона калина" системно підтримує ЗСУ. Це відбувається з грудня 2022 року, коли санаторій отримав ключового інвестора - міжнародну біо-реноваційну медичну компанію AREGY GROUP. І така допомога ЗСУ від "Червоної калини" лише зростатиме. Наш колектив активно підтримує військових, адже, завдяки ЗСУ ми маємо змогу працювати", - зазначила директор санаторію Олена Попова.
Крім військової допомоги, Ждань вишила бійцям "на нулі" рушник-оберіг.
"Рушничок вишила, щоб він був як оберіг воїнам. Мій рушничок їм допоможе, тут їм благословення на все, щоб мали силу та здоров’я все відвоювати. Я вірю, що цей оберіг вбереже й захистить наших бійців від російських куль і снарядів та супроводить до перемоги. Щоб наша Україна була незалежна, самостійна і щаслива", - сказала Ганна Ульянівна.
На сьогодні уся допомога доставлена на фронт, до підрозділів, які за допомогою БпЛА наносять удари по ворогу на Мелітопольському напрямку.
Нагадаємо, у грудні 2022 року санаторій "Червона Калина" у Рівненській області отримав нового ключового інвестора. Ним стала Міжнародна біо-реноваційна медична компанія Aregy Group.
У 2023 році компанія представила Програму реновації та розвитку об'єкту ("Червоної калини") як біо-реноваційного курорту Рівненського регіону. Планується, що інвестиції на реконструкцію підприємства складуть понад $20 млн.
У результаті розвитку санаторію планується відкриття понад 200 робочих місць, що забезпечить близько 30 млн грн надходжень до державного бюджету.
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