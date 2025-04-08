У КО "Муніципальна охорона" спростували інформацію про свою діяльність

Інформація про діяльність київських "муніципалів", яку розповсюджують в медіа деякі політики, є неправдивою та маніпулятивною. Це частина дискредитаційної кампанії проти мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комунальної організації "Муніципальна охорона".

"Окремі депутати намагаються заробити політичні дивіденди на спробі підірвати нашу репутацію, відверто маніпулюють і брешуть. Цього разу ми вирішили відповісти на чергову маніпуляцію, адже поширена у медіа з посиланням на депутата Київради від "Слуги народу" інформація про нашу організацію – відверто неправдива і є частиною кампанії проти мера Києва Віталія Кличка", – заявили у КО "Муніципальна охорона".

В "Муніципальній охороні" наголошують, що звіт про діяльність організації є у відкритому доступі, і з ним може ознайомитися кожен.

Крім того, в організації висловили переконання, що правоохоронні органи готові за першим зверненням щодо можливих протиправних дій провести детальну перевірку і аудит діяльності "Муніципальної охорони".

В КО повідомляють, що основне завдання "муніципалів" – охорона майна територіальної громади Києва, насамперед соціально важливих об’єктів: шкіл, лікарень, транспортної інфраструктури тощо.

В перші дні повномасштабного російського вторгнення понад 75% працівників "Муніципальної охорони" - 533 із 688 осіб - добровільно вступили до лав Збройних Сил України, Сил територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад.

Нині 389 працівників є мобілізованими до ЗСУ, а це – понад 54% від кількості військовозобов’язаних (720 осіб), або 24% від загальної штатної чисельності організації (1600 працівників). 23 мобілізовані працівники "Муніципальної охорони" віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, ще четверо працівників – зникли безвісти, підкреслюють у КО.