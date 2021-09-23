КНУ имени Шевченко перешел на дистанционное обучение

В четверг, 23 сентября, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко перешел на дистанционное обучение. Оно продлиться до 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КНУ .

"В период с 23 сентября по 13 октября проведения всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденными расписаниями с использованием технологий дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководителей структурных подразделений обязали составить реестры наличия у работников "желтого" (наличие первой прививки или отрицательного результата тестирования (действует 72 часа), или выздоровления от COVID-19) и "зеленого" (полный курс вакцинации) COVID-сертификатов.