КНДР відправила потяг до РФ на тлі доповіді США про таємні поставки снарядів, - Reuters

На тлі доповіді США про те, що Пхеньян таємно постачає Москві артилерійські снаряди, з КНДР вийшов поїзд до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Потяг вийшов із Північної Кореї 4 жовтня, через два дні після того, як США озвучили доповідь про таємні постачання снарядів.

Проект 38 North, який стежить за розвитком подій у Північній Кореї, стверджує, що такий рух поїздів спостерігається на маршруті вперше за кілька років.

"За знімками неможливо визначити призначення поїзда, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування відновлення торгівлі між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

Аналітики заявили, що супутник помітив кілька критих вагонів, які виїхали з території КНДР до РФ.