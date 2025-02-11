У КМДА заявили, що Мінюст з літа блокує вирішення питань з незаконними будівлями у Києві

Впродовж півроку Міністерство юстиції відмовляється анульовувати незаконні реєстрації майна у Києві, через які реалізуються так звані @туалетні схеми@.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Департаменту територіального контролю КМДА Михайла Буділова.

"Про упередження "туалетних схем" і "співпрацю" з Мінʼюстом. За минулий рік Департамент територіального контролю подав 59 скарг до Міністерство юстиції України щодо анулювання незаконних реєстрацій майна. Проте, починаючи з липня, ми не отримали жодну позитивну відповідь. Нам надіслали 22 відмови, більшість з надуманих причин", - повідомив Михайло Буділов.

Він зазначив, що у першому півріччі 2024 року робота йшла конструктивно. Посадовці Мінюсту задовольнили 34 скарги КМДА щодо незаконних реєстрацій майна та їх анулювання.

Директор департаменту пояснив, що йдеться про незаконні реєстрації МАФів, самочинних побудов, гаражів або просто фундаментів.

За словами Михайла Буділова, департамент вже подав 3 позови до Господарського cуду міста Києва, де відповідачем виступає Міністерство юстиції України. Зараз готуються ще 5 позовів.

"Також всі матеріали, листи, відповіді, позови передаю до військової адміністрації, яка заявила про свою співпрацю з Мінʼюстом. Працювати на користь міста потрібно всім! Закликаю громадськість теж долучитись до цього процесу і буду інформувати про результати", - наголосив Михайло Буділов.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що ділки реєструють право власності на неіснуючу нерухомість у Києві, зокрема на МАФи, і таким чином "віджимають гектари столичної землі". Він пообіцяв звернутися до Мінюсту щодо перевірки таких об’єктів, через які реалізуються «туалетні схеми», і вимагатиме скасування незаконних реєстрацій.