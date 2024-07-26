У КМДА пояснили, хто міг видати дозвіл на знесення садиби Зеленських

Департамент містобудування та архітектури згідно з рішеннями Київського окружного та Шостого апеляційного адміністративних судів видав містобудівні умови та обмеження для садиби Зеленських. Але містобудівні умови не є дозволом на будівництво, а лише описують технічні показники для майбутнього проєкту будівництва.

Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петро Оленич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Містобудівні умови та обмеження не є дозволом на будівництво, а лише описують технічні показники для майбутнього проєкту. Департамент містобудування та архітектури надав умови на реконструкцію існуючого об’єкта в межах існуючих параметрів та існуючої висоти – без зміни зовнішніх геометричних розмірів. Ще раз наголошую: це дані для проєктування. Ми не надаємо дозволів на будівництво. Дозволи – це виключно функція центральної влади", – зазначив Оленич.

Він зауважив, що столична влада була зобов’язана виконати рішення суду, оскільки інше є порушенням закону.

У КМДА нагадали, що Департамент земельних ресурсів вчасно відправляв до ДАБІ та прокуратури інформацію про виявлені, без будь-яких дозвільних документів, будівельні роботи за адресою цього будинку – на вул. Олександра Кониського, 22.

"Окрім того, Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА звертався до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з ініціативою проведення позапланового заходу державного архітектурно-будівельного контролю об'єкту на вул. Кониського, 22", – йдеться у повідомленні КМДА.

Також зазначається, що на звернення департаменту міністерство не відреагувало належним чином та не провело перевірку. І хоча Департамент охорони культурної спадщини та власники садиби Зеленських підписали Меморандум про відновлення будівлі, міська влада все одно позиватиметься в суді – до забудовника і власників будівлі, щодо її відновлення в тому вигляді, який вона мала.

Аби мати законні механізми впливу на недобросовісних власників будівлі, Київська міська влада закликала не маніпулювати на темі садиби Зеленських і не поширювати неправдиву й некоректну інформацію.

Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав Меморандум із власниками будівлі садиби Зеленських. Власники будівлі, згідно з документом, зобов’язуються відновити її в тому вигляді, який вона мала.