Ключовий нафтовий термінал Росії зупинився після атаки дрона, - Reuters

Експорт сирої нафти з російського терміналу Шесхаріс у порту Новоросійськ повністю призупинили після атаки безпілотника. Об'єкт припинив прийом сировини через критичне переповнення резервуарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Наслідки удару та ситуація в порту

За інформацією видання, наливний термінал Шесхаріс є головним майданчиком для відвантаження російської нафти в Чорному морі, його потужність становить близько 700 тисяч барелів на день.

Збої в його роботі створюють значні перебої на одному з ключових експортних напрямків РФ.

Через спробу нальоту танкер, який мав завантажуватися в порту, змушений був терміново вийти у відкрите море. Водночас адміністрація Новоросійська оголосила нову тривогу для жителів через загрозу БПЛА.

Через портову інфраструктуру Новоросійська відвантажують російську нафту марки Urals, казахстанську сировину KEBCO, сибірську легку нафту Siberian Light.

Зупинка сталася після кількох місяців активного відвантаження. У липні обсяги експорту з порту сягали майже 1 мільйона барелів на добу, а в червні - близько 800 тисяч барелів.

Систематичні удари по експорту РФ

Удари по енергетичній інфраструктурі країни-агресора суттєво посилили тиск на її логістику. Це вже не перший випадок за останні тижні.

Минулого місяця атаки безпілотників зупинили роботу термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) неподалік Новоросійська. Це зменшило постачання марки CPC Blend основним покупцям, зокрема до Туреччини.

Крім того, під час попередніх атак неподалік Новоросійська зазнав пошкоджень російський нафтовий танкер.