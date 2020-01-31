Клиенты "Закарпатгаза" заплатят за доставку почти на 40% меньше

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

За первые три месяца 2020 года закарпатцы в среднем заплатят за распределение ориентировочно на 300 гривен меньше, чем в 2019 году

Клиенты "Закарпатгаза" в первом квартале 2020 года сократят расходы за распределение по сравнению с отопительным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты компании, сообщает пресс-службы.

"Как уже сообщалось, плата за распределение (доставку) газа для потребителя фиксированная. Поэтому даже зимой, когда использование газа увеличивается размер платежа за доставку остается постоянным. Согласно расчетам компании, наиболее выгодной новая система будет для потребителей, которые используют газ для отопления домов. Таких в Закарпатье более 274 тысячи. Их платежи за доставку газа в первом квартале уменьшатся в среднем на треть", - говорится в сообщении.

По данным НКРЭКУ, закарпатская семья в среднем потребляет 1511 куб. м газа за год. Согласно приведенным данным, за первые три месяца 2020 года закарпатцы в среднем заплатят за распределение ориентировочно на 300 гривен меньше, чем в 2019 году.

январь февраль март вместе Потребление*, куб. м 310 290 300 900 1 кв. 2019 года, грн 264,74 247,66 256,2 768,6 1 кв. 2020 года, грн 157,14 157,14 157,14 471,42

*данные НКРЭКУ

В пресс-службе напомнили, что новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС, среди которых и АО "Закарпатгаз", Регулятор утвердил 24 декабря 2019 года. Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Поэтому теперь, по словам пресс-службы, потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора.

"Оплата за услуги распределения газа - не новшество. Все потребители всегда платили за распределение (доставку), однако одной квитанцией, где учитывалась и плата за газ как товар, и плата за услуги по распределению. А с нового года произошло выделение платежа за распределение в отдельную квитанцию", - пояснила начальник отдела продаж АО "Закарпатгаз" Виктория Самойлова.

В пресс-службе добавили, что услуги распределения включают в себя транспортировку газа распределительными газопроводами, учет газа, ремонт, замену и обслуживание газопроводов и оборудования на них, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций, поверку и замену неисправных счетчиков, обслуживание в Центрах обслуживания клиентов и тому подобное.