Клиенты "Закарпатгаз Сбыта" могут запастись газом на всю зиму по летней цене

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Акция имеет название "Твоя энергонезависимость", стартует 23 августа и продлится всего месяц

Оплатить за газ летом, а использовать его зимой предлагают потребителям "Закарпатгаз Сбыта". Согласно условиям акции, закарпатцы имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5995,53 гривен за 1000 куб. м. (в т.ч. НДС). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям снизить затраты на газ в отопительный период до 25%. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины". Максимальный объем закупки газа при этом ограничен - 25 тыс. куб. м на одно домохозяйство на сезон (с 1 октября 2019 по 31 марта 2020 года)", - говорится в сообщении.

Условиями акции предусмотрено, что участие в ней могут принять те потребители, которые не имеют текущей задолженности. Для того, чтобы приобрести так называемый "зимний" газ, необходимо прийти в Центр обслуживания клиентов или сделать заявку самостоятельно через "Личный кабинет" на сайте 104.ua и выполнить объявленные условия.

"Если сравнить уровень цен на газ с начала года, то увидим, что сейчас они самые низкие. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо. Поэтому покупка газа для зимы в настоящем периоде может стать выгодной инвестицией", - пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

Запас газа можно купить по летней цене - 5 995,53 гривен за 1000 куб. м. А то же время, в цену не учтены услуги по доставке газа (распределение и транспортировка). Эти составляющие необходимо будет оплачивать по действующим тарифам помесячно уже в периоде потребления.

"Для того, чтобы легче определиться с необходимым резервом газа на зиму, специалисты "Закарпатгаза Сбыта" предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошлые отопительные периоды или же клиенты смогут самостоятельно рассчитать нужные ему объемы на отопительный период использовав информацию из "Личного кабинета", - говорят в пресс-службе.

Оформить заявку на присоединение к акции и получить счет на оплату за заказанный газ можно на сайте в "Личный кабинет" или обратившись в центры обслуживания клиентов, имея при себе паспорт, актуальные показания счетчика. Оплату счета необходимо произвести до 25 сентября 2019 года.

"Использовать приобретенный летом газ можно в ближайшем отопительном периоде, то есть с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии каждого потребителя за сезон будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер", - пояснила Виктория Томинець.

Если купленный резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене поставщика со специальными обязанностями, что будет действовать на то время. Тем потребителям, кто до 1 апреля 2020 года не использует весь купленный газ, остаток денежных средств будет зачислен на лицевой счет. Эти средства можно будет использовать для дальнейших расчетов за газ или вернуть по заявлению.