Клиенты "Винницагаз Сбыта" приобрели более 3 млн куб. м газа по акционной цене

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В акционной цене не учтены услуги по доставке газа

Более 2700 клиентов "Винницагаз Сбыт" приобрели 3 млн куб. м газа на отопительный сезон по акции "Твоя энергонезависимость". 2/3 заявок на покупку запаса газа оформлены через Личный кабинет на сайте 104.ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Возможность приобретения газа на зиму по фиксированной акционной цене 5 995,53 гривен за 1000 куб. м потребители газа получили впервые. Эта цена определена оптовым продавцом природного газа НАК "Нафтогаз Украины", который сейчас выступает гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него. По информации оптового поставщика, участники акции "Твоя энергонезависимость" смогут сократить расходы на газ в отопительный период до 25%", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, 75% заявок на покупку газа оформлены онлайн с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua. Остальные - в Центрах обслуживания клиентов "Винницагаз Сбыт".

В акционной цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона и будут оплачиваться дополнительно по ежемесячным счетам.

"В период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года потребители, которые сформировали себе газовый резерв, смогут самостоятельно выбирать, по какой цене оплатить использованые кубометры. Кроме того, самостоятельно решать, какой объем акционного газа использовать в текущем месяце", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

В пресс-службе отметили, что участники акции имеют свободу выбора, как использовать приобретенный запас газа в отопительный период.

"Например, в месяц, когда акционная цена окажется выше цены ПСО, потребитель будет платить за потребленный газ по цене ПСО. При этом объем акционного газа в таком месяце не используется и переходит на следующий период. Если же акционная цена сравняется или окажется ниже цены ПСО, потребитель сможет выбрать выгодную для него цену. Покрыть потребленные кубометры за счет акционного газа или оплатить определенный им объем по цене ПСО - решать потребителю", - говорится в сообщении.

При выборе акционной цены потребителю необходимо будет только оплатить услуги по его доставке (распределению и транспортировке). Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" потребители смогут отслеживать в ежемесячном счете за использованное топливо.

"Если купленный резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель в дальнейшем сможет получить газ на общих условиях. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств в счет следующих платежей или вернуть деньги", - говорится в сообщении пресс-службы.