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Клиенты "Сумыгаз Сбыт" задолжали за газ 447 млн гривен

Новости » Энергетика     14.11.2019 - 17:18
Клиенты "Сумыгаз Сбыт" задолжали за газ 447 млн гривен
Иллюстративное фото (dtek.com)

В связи с изменением законодательства должники рискуют получить пеню и лишиться субсидий

В октябре долг бытовых клиентов ООО "Сумыгаз Сбыт" превысил 447 млн гривен, в связи с чем ряду домовладений были прекращены поставки газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года ООО "Сумыгаз Сбыт" разослало 30,8 тыс. уведомлений о необходимости погашения задолженности. В течение октября направлено 2,5 тыс. таких писем.

"Если после получения предупреждения потребители не оплатили за газ и не обратились в центр обслуживания клиентов "Сумыгаз Сбыта" для оформления соглашения погашения, компания инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября 2019 года 19 тыс. жителей Сумской области задолжали за газ более 1 тыс. гривен.

"Сейчас долг свыше 1 тыс. гривен имеют 17,2 тыс. домовладений, от 5 до 10 тыс. гривен – 1,2 тыс. потребителей, а 645 клиенты задолжали более 10 тыс. гривен. Рекордным является долг в размере 155 тыс. гривен", - отметила директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

В пресс-службе подчеркнули, что задолженность за газ становится причиной отключения. А для восстановления газоснабжения необходимо будет уплатить не только всю сумму долга, но и компенсировать убытки, связанные с возобновляемыми работами. Также органы социальной защиты населения могут отказать в предоставлении субсидии гражданам, которые имеют долги за газ более 340 гривен.

"Чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый потребитель природного газа Сумщины может в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета в Личном кабинете на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.

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