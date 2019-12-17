Клиенты "Ровногаз Сбыта" в 2,5 раза больше платят за газ через онлайн сервисы

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Только в ноябре онлайн сервисами воспользовались почти 4 тыс. потребителей

В Ровенской области в 2,5 раза увеличились количество онлайн платежей за потребленный природный газ. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ровногаз Сбыт".

"Если в 2018 году расчеты через современные онлайн системы осуществили 4446 клиентов ООО "Ровногаз Сбыт", то за 11 месяцев этого года это число составляет почти 12 тыс. Только в ноябре онлайн сервисами воспользовались почти 4 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, онлайн платежи значительно удобнее для потребителей газа. Клиенты ООО "Ровногаз Сбыт" имеют возможность проводить расчеты за газ через 7 онлайн сервисов - в отдельных случаях без комиссий и всегда без очередей.

В пресс-службе добавили, что сейчас к услугам потребителей природного газа Ровенской области представлены платежные системы: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а также Ibox. Заплатить за газ онлайн можно непосредственно из личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, мессенджера Viber с помощью обычного телефона через IVR.

"Наша компания предлагает клиентам ряд современных услуг, в т.ч. и дистанционные онлайн сервисы для расчета за потребленный газ. Потребители, которые имеют банковскую карту и доступ к интернету или телефону, могут выбирать для себя более удобный дистанционный способ оплаты: не выходя из дома и без очередей. В то же время есть сервисы, которые позволяют зарегистрировать несколько счетов и проводить оплату для своих родных", – говорит директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

Сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. "Оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card. Наличие и размер комиссии платежный сервис информирует клиента до совершения транзакции. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция, по желанию ее можно распечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты. Средства поступят на счет поставщика газа уже в течение трех дней", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что среди дополнительных возможностей такого онлайн сервиса как "Личный кабинет" – информация о состоянии лицевого счета, история платежей и начисления субсидии.