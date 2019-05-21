Клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" могут заключить договоры на реструктуризацию долга

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Оплата частями позволит гражданам рассчитаться за потребленный газ и избежать отключения от газоснабжения

Задолженность бытовых потребителей Хмельницкой области за использованный природный газ на 1 мая составила 610 млн гривен, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Из них – 285 млн гривен задолжали получатели субсидий. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

Следовательно, ООО "Хмельницкгаз Сбыт" предлагает клиентам, которые имеют задолженность за потребленный в текущем отопительном периоде газ, заключить договор реструктуризации долга. Ведь оплата частями позволит гражданам рассчитаться за потребленный газ и избежать отключения от газоснабжения.

"Мы предлагаем нашим клиентам, в том числе и субсидиантам, заключить договоры на погашение долгов, - информирует директор газоснабжающей компании Андрей Левицкий. – Ведь вполне понимаем, что ситуацию с долгами повлекло подорожание газа, значительное уменьшение числа субсидиантов и местами использования государственной помощи на газ не по назначению".

По словам пресс-службы, возможность оформить договор реструктуризации – "это предложение взаимопонимания и сотрудничества между клиентами и ООО "Хмельницкгаз Сбыт", что дает возможность для потребителей посильно и равными частями погасить долг за использованный природный газ". Кроме того, после ликвидации долгов потребители смогут обращаться в управления соцзащиты для оформления государственной помощи.

"Сейчас договор реструктуризации можно будет оформить в зависимости от платежеспособности клиента на срок от нескольких месяцев до полугода. Однако, не все категории должников смогут оформить договор реструктуризации. Следовательно, это потребители, которым уже прекращено газоснабжение или дело о взыскании долга передано в суда или исполнительной службы", - говорится в сообщении.

Для заключения договора реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться в ООО "Хмельницкгаз Сбыт" по месту жительства. Потребитель должен предоставить следующие документы: паспорт собственника (или лица, заключившего заявление присоединении к условиям типового договора на поставку природного газа) и справку о присвоении идентификационного кода.