Клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" в 2,5 раза увеличили использование онлайн-сервисов

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Осуществить платеж может каждый потребитель, который имеет платежную карточку

По состоянию на 1 мая 2019 года потребители газа Хмельницкой области совершили 55 тыс. платежей за газ с помощью онлайн-сервисов "Хмельницкгаз Сбыта". Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Благодаря использованию дистанционных онлайн-сервисов, клиенты ООО "Хмельницкгаз Сбыта" платят за газ в удобное время суток, без очередей и с минимальной комиссией, в зависимости от выбранного сервиса. Поэтому эти весомые преимущества стали основными причинами увеличения использования платежных интернет-платформ в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, размер комиссии при проведении платежа определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Уже несколько лет наши клиенты имеют возможность платить за газ дистанционно, ведь это очень удобно и занимает не больше 5-7 минут, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – При этом средства мгновенно зачисляются на лицевой счет потребителя, да и комиссия в онлайн-сервисах является значительно меньшей, чем при расчете другими доступными способами. Поэтому с каждым годом значительно увеличивается как число пользователей, так и сеть онлайн-сервисов при расчетах за газ".

В пресс-службе отметили, что в настоящее время осуществить платеж может каждый потребитель, который имеет платежную карточку. Необходимо использовать кредитную или зарплатную карту, на которой есть логотип платежной системы Visa или MasterCard.

"На сегодня для потребителей есть возможность провести дистанционный расчет с помощью нескольких платежных онлайн-сервисов, среди которых самые востребованные iPay.ru, Рortmone, Приват 24. Сейчас значительная часть расчетов осуществляется и через Ощадбанк и Укрпошту, особенно в сельской местности", - говорится в сообщении.

В то же время, для 93 тыс. пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua доступны уже шесть онлайн-платформ, среди которых самые популярные MasterPass, Моnobank и EasyPay. Также с недавних пор "Хмельницкгаз Сбыт" добавил еще один платежный сервис для оплаты за газ - это Viber – бот 7104.ua, по которым можно платить в 5 лицевых счетов.

"Следовательно, все расходы по запуску этих онлайн-сервисов профинансировано за счет "Хмельницкгаз Сбыта", который получает всего чуть более 2% в части стоимости оказанных услуг по поставке, в то время как 90% средств за поставленный газ получает НАК "Нафтогаз Украины", - сообщают в пресс-службе.