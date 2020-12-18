Клиенты АО "Волиньгаз" могут воспользоваться обновленной платформой 104.ua

Газовый вентиль (УНИАН)

Почти 30 тысяч клиентов АО "Волиньгаз" с начала года зарегистрировались в Личном кабинете. На сегодня около 100 тысяч потребителей компании уже могут оценить и воспользоваться обновленной онлайн-платформой 104.ua.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

"Большинство клиентов АО "Волиньгаз" выбрали удобный и быстрый способ управления расчетами за газ и его доставку с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua. Специалисты компании разработали новый интерфейс и добавили много удобных функций, которые значительно расширили функционал и облегчили интуитивное пользование платформой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что интерфейс Личного кабинета адаптирован под все виды гаджетов (компьютер, смартфон или планшет), а также операционные системы Android и iOS. Онлайн-платформа предоставляет возможность выполнять расчеты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае оплата по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам АО "Волиньгаз" экономить на комиссии. Также в обновленном Личном кабинете, потребители имеют возможность добавлять до 25 личных счетов из любого региона Украины.

"Онлайн-сервисы являются очень удобными и важными в это непростое время мировой пандемии. На платформе 104.ua клиенты АО "Волиньгаз" могут не только платить за газ и его доставку, но и передавать показания газового счетчика, просматривать историю платежей, загружать платежки быстро и удобно", - отмечает начальник управления клиентского сервиса Ольга Тимощук.

Также, по словам пресс-службы, удобным дополнением является возможность автоматической передачи объемов потребленного газа. Для этого необходимо лишь подключить к своему счетчику модем 104.ua SMART. Система позволяет автоматизировать учет природного газа и освободить клиентов от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков в газовую компанию лично.