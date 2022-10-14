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Кличко зустрівся з родинами загиблих воїнів та поклав квіти до Стіни пам’яті

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П'ятниця 14 жовтня 2022 15:00
Кличко зустрівся з родинами загиблих воїнів та поклав квіти до Стіни пам’яті Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко в День захисників та захисниць зустрівся з дружинами і матерями полеглих воїнів. Також він повідомив, скільки киян боронять свою країну від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка у Facebook.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять полеглих та дякуємо живим воїнам, нашим героям-захисникам за те, що можемо жити у вільній країні. Велика повага кожному бійцю, кожному військовому, який захищав чи захищає сьогодні нашу країну! У День Захисників і Захисниць України поклав квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору та зустрівся з дружинами і матерями полеглих воїнів", - повідомив Кличко.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення кількість киян, які встали на захист своєї держави від російських агресорів, збільшилась втричі.

"До лютого 2022 у Києві нараховувалася понад 31 тисяча ветеранів російсько-української війни. Від початку повномасштабного вторгнення - близько 100 тисяч учасників бойових дій. Із 2014 року полягли, захищаючи Україну від російських загарбників, майже 640 киян", - повідомив Кличко.

Він також наголосив, що Росії не вдасться поставити українців на коліна.

"Уже 8 років Україна бореться з російською агресією. 24 лютого цього року російські варвари вчинили широкомасштабне вторгнення на територію нашої держави. Але ми, українці, здивували світ своєю сміливістю та рішучістю. Ми на своїй землі і правда - за нами. Росія хотіла нас поставити на коліна - не вийшло. Намагається залякати терором - а це викликає в нас тільки більшу затятість і сміливість, ще більшу рішучість перемогти російську дикість і варварство. У нас немає іншого вибору, ніж перемогти. Ми не здамося і не підкоримося", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць. Це свято на честь воїнів, які зараз героїчно захищають нашу країну від російських окупантів на землі та в небі, глибоко в тилу ворога та на державних кордонах.

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Віталий Кличко
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