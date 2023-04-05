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Кличко зустрівся з мером Лісабона і закликав розірвати побратимські відносини з Москвою

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Середа 05 квітня 2023 17:56
Кличко зустрівся з мером Лісабона і закликав розірвати побратимські відносини з Москвою Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко в Лісабоні зустрівся з мером міста Карлушем Моедашем, а також з дипломатами та політиками Португалії. Йшлося про повоєнне відновлення Києва та підтримку України країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличко у Facebook.

"Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва запропонував португальській столиці остаточно розірвати побратимські відносини з Москвою.

"Закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати. Поки росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села", - заявив Кличко.

Він також запросив португальців взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України.

"Передав список проектів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проекти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проектів", - підкреслив Кличко.

Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Гамбурга Петером Ченчером. Обговорювалися питання подальшої допомоги Києву. Зокрема, у забезпеченні Києва автономними системами зв’язку для екстрених випадків та новітнім обладнанням для системи оповіщення.

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Віталий Кличко Португалия
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