Кличко зустрівся з головою МЗС Німеччини Бербок: подробиці

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з очільницею Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Говорили про подальшу допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка відвідала Київ. Обговорили необхідність подальшої підтримки, якої сьогодні особливо гостро потребує Україна", - написав Віталій Кличко.

Він наголосив, що Україна очікує від партнерів більшої рішучості у стриманні російської агресії.

"Не може бути втоми Європи, коли війна - біля кордонів ЄС і Путін, судячи з усього, не планує зупинятися. Ми очікуємо від партнерів більшої рішучості і нових кроків для допомоги Україні в стриманні варварської агресії", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з делегацією італійських парламентарів та послом Італійської Республіки в Україні Карлом Формозою. Обговорювалися питання посилення допомоги Україні, а також плани повоєнної відбудови України, зокрема столиці.