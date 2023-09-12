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Кличко зустрівся з главою МЗС Німеччини: обговорювали допомогу для військових

Вівторок 12 вересня 2023 12:59
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Кличко зустрівся з главою МЗС Німеччини: обговорювали допомогу для військових Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко провели зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Обговорювали подальшу допомогу Україні, зокрема військову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Віталія Кличка.

"Зустрілися разом з Володимиром із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Зокрема, і про надання Німеччиною спецтехніки для Державної прикордонної служби - для захисту кордону України в регіонах, що межують з Росією та Білоруссю", - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, обговорювалася допомога Німеччини у поверненні українських дітей, яких викрала Росія.

"Торкнулися питання, щодо якого необхідна невідкладна допомога цивілізованого світу, - повернення на Батьківщину українських дітей, яких викрала і вивезла з окупованих територій Росія", - зазначив Кличко.

Як повідомив мер Києва, крім того, йшлося й про фінансову допомогу німецького уряду в цифровізації архівів про злочини нацистів у Другу світову - в Бабиному яру, і про злочини проти людяності російських варварів у сучасній Україні.

Раніше Віталій Кличко провів онлайн-зустріч з виконавчим директором німецької компанії Fraport Штефаном Шульте та обговорив допомогу Україні у відновленні аеропортів, зокрема столичного аеропорту "Київ".

Також повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка Київ цього року збільшив допомогу ЗСУ з бюджету міста до 5 мільярдів гривень.

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Віталий Кличко
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