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Кличко зустрівся з бійцями батальйону "Свобода" на ротації та передав велику партію дронів від столиці

Субота 11 січня 2025 19:36
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Кличко зустрівся з бійцями батальйону "Свобода" на ротації та передав велику партію дронів від столиці Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з бійцями батальйону "Свобода" 4 бригади "Рубіж" Нацгвардії України. Передав партію допомоги від столичної громади та вручив нагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Бійцям 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" вирушила на фронт чергова партія вкрай необхідної допомоги від громади столиці - ще 500 fpv-дронів та 50 Mavic 3Т. Зустрівся з військовими батальйону "Свобода", що воюють в складі бригади, та передав це обладнання. Вручив захисникам 90 відзнак від столиці та подякував за мужність", - повідомив Кличко.

Також мер Києва разом з бійцями запалили ватру і вшанували молитвою пам’ять загиблих Героїв.

Кличко зазначив, що бійці "Свободи" перебували на ротації, але вже знов відправилися на передову.

"Загалом минулого року з бюджету Києва 4-й бригаді столиця виділила 435 млн грн. Це - кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. Ми продовжимо допомагати всім військовим, які захищають Україну. І за кошти громади, і за небюджетні кошти", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко втретє поспіль зустрічав Новий рік з захисниками на передовій. Відвідав 8 військових підрозділів на Донбасі та Харківському напрямку і передав дрони й іншу допомогу від столичної громади.

Також повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив зі свого бюджету майже 10 мільярдів гривень на допомогу Силам оборони.

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Віталий Кличко Дрони
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