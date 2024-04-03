Кличко запропонував рішення, як забезпечити переселенців житлом
Мер Києва Віталій Кличко направив звернення до Верховної ради та уряду з пропозиціями щодо вирішення проблеми житла для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, він запропонував відновити норму про безоплатну передачу забудовниками частини квартир у зведених будинках громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.
"У 2011 році Верховна рада звільнила забудовників від передачі частини житлової площі, окрім пайового внеску, а у 2021 році скасовано і його. Це позбавило органи місцевого самоврядування можливості забезпечувати житлом пільговиків. Державою затверджено Стратегію державної політики щодо ВПО та операційний план заходів з її реалізації. Але щоб їх реалізувати, потрібно внести зміни до цілої низки законів та нормативно-правових актів", - заявив Кличко.
Мер Києва також наголосив, що сьогодні гарантоване державою право на забезпечення житлом пільгових категорій реалізують органи місцевого самоврядування.
Зокрема, Київ імплементував усі передбачені законом пільги та компенсації в міські цільові програми. Крім цього, зареєстровані ВПО, як і кияни, можуть отримувати прямі виплати, влаштувати дітей до садочків та шкіл, отримувати медичну допомогу, соціальні послуги тощо.
Тільки за програмою "Турбота. Назустріч киянам" з бюджету Києва надано послуги понад 93 тисячам ВПО на 107 млн грн. Понад 27 тисяч дітей із статусом ВПО влаштовано до комунальних закладів освіти, ще понад 1 700 осіб - до закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.
"Для забезпечення внутрішніх переселенців житлом, що лишається найбільшою проблемою, Київ реалізував та розпочав низку проєктів. Для їхнього тимчасового проживання закуплено 113 квартир, у які вселено 379 осіб. Ще 567 квартир закупили для передачі в оренду з правом переважного викупу строком до 10 років пільговим категоріям, зокрема і ВПО, які потребують житла. Спільно з Маріуполем реалізовуємо проєкт із надання тимчасового житла для маріупольців у столиці. Водночас з наданого Фондом держмайна переліку приміщень у Києві жоден з гуртожитків не придатний до заселення, а відремонтувати або реконструювати їх у стислі терміни теж неможливо", - додав мер Києва.
Кличко також запропонував запровадити електронний кабінет ВПО та інтегрувати його в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. А також створити єдину базу житлових та інших приміщень, придатних для тимчасового проживання ВПО.
Крім того, Кличко запропонував прийняти державну цільову програму забезпечення житлом, зокрема ВПО; державну програму інтеграції ВПО; порядок міжгалузевої взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій для допомоги внутрішньо переміщеним особам; протокол (механізм) оцінки потреб та збору даних про ВПО для їх подальшого задоволення з урахуванням критеріїв уразливості.
Мер Києва наголосив, що потрібно відновити обов’язок замовників об’єктів будівництва (інвесторів) передавати безоплатно до комунальної власності визначену частину житлових приміщень у зведеному будинку для забезпечення соціальним житлом осіб, які мають на нього право.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював створення Київської платформи задля допомоги ВПО, які переїхали до столиці.
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