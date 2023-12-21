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Кличко: захисники зі 112-ї бригади отримали від столичної громади 1500 FPV-дронів

Четвер 21 грудня 2023 18:31
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Кличко: захисники зі 112-ї бригади отримали від столичної громади 1500 FPV-дронів Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

За кошти Києва 112 Окрема бригада територіальної оборони придбала 1,5 тисячі дронів та 200 квадрокоптерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Відвідав штаб 112 окремої бригади ТрО. Це сформована в Києві бригада, батальйони якої сьогодні воюють на передовій. Протягом місяця військові закупили за кошти, які виділило місто, 1500 FPV-дронів та 200 квадрокоптерів Mavic 3 і Mavic 3T. Загалом столиця спрямувала, за запитами бригади, на її оснащення 238 мільйонів гривень", - заявив Віталій Кличко.

Мер запевнив, що громада Києва продовжить допомагати захисникам.

Кличко наголосив, що загалом в поточному році Київ спрямував 1 млрд 550 млн гривень на закупівлю дронів для захисників.

Також він повідомив, що сьогодні на передову відправилась друга партія дронів, які вони замовляли разом з братом Володимиром Кличко.

"Всього на запити ЗСУ, Генштабу та Міноборони на придбання дронів Київ виділив у 2023 році 1млрд 550 млн гривень. Окрім допомоги з бюджету міста ми залучаємо ресурси, допомогу благодійників, іноземних партнерів. Постійно їздить до бійців на передову мій брат Володимир. Передає автівки, дрони, необхідне спорядження за запитами бійців. Цього тижня ми з братом також відправили 100 FPV-дронів під Авдіївку, в 47-му бригаду (їх придбав Володя). Сьогодні ще сто прийшли з тих, що ми з ним замовляли. І їх теж оперативно відправимо на фронт", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура", які захищають Авдіївку, виклали відео з кадрами передачі 100 дронів, які їм відправили брати Клички. Захисники подякували меру Києва та всім українцям за підтримку.

Також повідомлялося, що у 2023 році Київ спрямував на підтримку ЗСУ понад 7 мільярдів гривень - 10% кошторису міста.

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Київ Віталий Кличко
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