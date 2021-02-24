Кличко встретился с семьями Героев Небесной сотни и участниками Революции достоинства

"В эти дни Украина вспоминает трагические события на Майдане и чтит память Героев Небесной сотни, которые семь лет назад отдали свои жизни за европейское будущее, за независимость и достоинство украинского народа. И украинская власть должна делать все, чтобы реализовать те стремления, с которыми украинцы вышли на Революцию достоинства и за погибших Герои Небесной сотни. Тогда наша страна потеряла отважных героев, а вы - своих отцов, мужей, братьев, сыновей. Я понимаю, что боль в сердце будет жить с вами всегда и никакими словами его нельзя залечить. И важно, чтобы память о наших Героев жила вечно. А мы, как власть, поддерживали семьи тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины. Все, что мы можем сделать, мы шаг за шагом делаем", - отметил Кличко.

Он отметил, что город предоставляет ежегодную материальную помощь семьям Героев Небесной сотни, ежемесячную материальную помощь малолетним и несовершеннолетним детям Героев.

Так члены семей погибших киевлян - Героев Небесной сотни получают "карточки киевлянина", материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, содействие в первоочередном устройстве детей Героев Небесной сотни к садов, бесплатное питание детей - учеников 5-11 классов в школах и оздоровление детей киевлян - Героев Небесной сотни возрасте до 18 лет в сопровождении одного из родителей.

Также члены семей Героев Небесной сотни получают такие же льготы, как и участники АТО/ООС. Такое решение принял Киевсовет еще в 2016 году.

"Также мы решаем вопрос обеспечения собственным жильем семей Героев Небесной сотни и киевлян, которые пострадали во время Революции достоинства. За последние годы город предоставил 19 квартир. В частности: 9 квартир семьям погибших участников Революции достоинства, 8 квартир - участникам Революции Достоинства, имеющих инвалидность, и 2 квартиры пострадавшим участникам Революции достоинства", - сообщил Виталий Кличко.