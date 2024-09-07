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Кличко відвіз кільком бригадам на Харківському напрямку понад тисячу дронів від громади Києва

Субота 07 вересня 2024 20:23
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Кличко відвіз кільком бригадам на Харківському напрямку понад тисячу дронів від громади Києва Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мер Києва Віталій Кличко привіз захисникам на Харківському напрямку велику партію дронів від громади Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Відвідав та підтримав наших захисників на Харківському напрямку, де сьогодні тривають складні бої. Відвіз і передав від громади столиці кільком бригадам найнеобхідніше оснащення. - БпЛА Mavic 3T та Mavic 3E. Загалом - понад 1 000 дронів Mavic різних типів", - написав Кличко.

Зокрема, Кличко передав 112 бригаді територіальної оборони міста Києва 180 дронів - 130 Mavic 3T і 50 Mavic 3E. 241 бригада ТрО столиці отримала від киян 410 дронів (300 Mavic 3T та 110 Mavic 3E), а 3 окрема штурмова бригада - 410 Mavic 3T.

Також мер Києва завіз партію Mavic 3T 1 президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" Нацгвардії України.

"Київ виділяв і продовжить виділяти кошти на допомогу нашим героїчним захисникам. А я продовжу відвідувати і підтримувати наших бійців. Також ми залучаємо кошти та передаємо обладнання в якості благодійної допомоги (придбане не за бюджетні гроші). Допомагаємо українським захисникам разом", - наголосив Кличко.

Раніше наприкінці липня Віталій Кличко відвідав 4 бригади на Харківському напрямку і на Донбасі. Передав від громади Києва майже півтисячі дронів та системи РЕБ.

Як повідомлялося, у 2024 році з бюджету Києва на підтримку ЗСУ виділено вже 7,5 млрд гривень.

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