Кличко відвіз кільком бригадам на Харківському напрямку понад тисячу дронів від громади Києва
Мер Києва Віталій Кличко привіз захисникам на Харківському напрямку велику партію дронів від громади Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.
"Відвідав та підтримав наших захисників на Харківському напрямку, де сьогодні тривають складні бої. Відвіз і передав від громади столиці кільком бригадам найнеобхідніше оснащення. - БпЛА Mavic 3T та Mavic 3E. Загалом - понад 1 000 дронів Mavic різних типів", - написав Кличко.
Зокрема, Кличко передав 112 бригаді територіальної оборони міста Києва 180 дронів - 130 Mavic 3T і 50 Mavic 3E. 241 бригада ТрО столиці отримала від киян 410 дронів (300 Mavic 3T та 110 Mavic 3E), а 3 окрема штурмова бригада - 410 Mavic 3T.
Також мер Києва завіз партію Mavic 3T 1 президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" Нацгвардії України.
"Київ виділяв і продовжить виділяти кошти на допомогу нашим героїчним захисникам. А я продовжу відвідувати і підтримувати наших бійців. Також ми залучаємо кошти та передаємо обладнання в якості благодійної допомоги (придбане не за бюджетні гроші). Допомагаємо українським захисникам разом", - наголосив Кличко.
Раніше наприкінці липня Віталій Кличко відвідав 4 бригади на Харківському напрямку і на Донбасі. Передав від громади Києва майже півтисячі дронів та системи РЕБ.
Як повідомлялося, у 2024 році з бюджету Києва на підтримку ЗСУ виділено вже 7,5 млрд гривень.
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