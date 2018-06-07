Кличко в Вашингтоне провел встречу с руководством Всемирного банка

На встрече стороны обсудили сотрудничество

Всемирный банк заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Киевом и реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, логистики работы городского транспорта, технологий по энергосбережению. Об этом шла речь во время встречи в Вашингтоне мэра Киева Виталия Кличко с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Муллером, сообщает пресс-служба мэра.

"Мы уже имеем совместно реализованные проекты и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Нам надо и дальше обновлять и развивать транспортную инфраструктуру столицы, воплощать новые проекты в сфере общественного транспорта, а также проекты государственно-частного партнерства", - отметил Кличко.

Сирил Муллер отметил, что Всемирный банк имеет положительный опыт сотрудничества с Киевом и настроен на дальнейшую реализацию инвестиционных программ. Сегодня эксперты банка готовят рекомендации по логистике работы городского транспорта, в частности, движения автобусов. И через 3 месяца представят свои наработки в Киеве.

Также Всемирный банк заинтересован в успешном воплощении проекта государственно-частного партнерства по строительству современной больницы в Киеве. Его реализацию столица начала при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).

В Вашингтоне состоялись встречи Кличко и с американскими политиками - главой отдела Государственного департамента США, отвечающий за отношения с Украиной, Йорганом Эндрюсом, с конгрессменами Дэвидом Прайсом и Питером Роскамом, а также встреча с экспертами американского аналитического центра Фонд Маршалла.

"На всех встречах речь шла о процессах, происходящих в Украине. О том, на чем нам надо сосредоточиться, чтобы достичь прогресса в преобразованиях. И я подчеркивал, что нам и дальше нужна поддержка. Потому что Украине было бы очень сложно без поддержки тех стран, которые хотят видеть ее демократической, развитой, европейской страной. Отдельно отмечалось в разговорах на борьбе с коррупцией, которая является большим вызовом для Украины и мешает дальнейшим реформам и преобразованиям. Надеюсь, Верховная рада примет закон об антикоррупционном суде. Этого ожидают сегодня все партнеры, которые поддерживают и помогают Украине", - отметил Кличко.

Также во время встреч в Вашингтоне мэр Киева говорил о необходимости усиления санкций против России. "И мы понимаем: чтобы санкции имели мощный эффект, надо объединять усилия как можно большего количества стран", - сказал Кличко.

Встретится мэр Киева в Вашингтоне и с конгрессменом Линдси Грэмом и руководством Международного республиканского института (IRI).

Также в Соединенных Штатах Виталий Кличко посетит город Канастота. Там он примет участие в торжественной церемонии введения в Международный зал боксерской славы.

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, WBC и по версии издания The Ring, "вечный" чемпион WBC Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в Международный зал и музей боксерской славы (США) в категории "Современные боксеры".

Торжественную церемонию посетят легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик, Антонио Тарвер, Серхио Мартинес, братья Спинкс, Кристи Мартин и многие другие.

Международный зал боксерской славы - это зал славы и музей бокса, где чествовали боксеров, промоутеров и всех, кто внес значительный вклад в развитие мирового бокса.