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Кличко: Україна отримає від Німеччини озброєння, якого потребує, зокрема для захисту неба

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Неділя 18 червня 2023 20:27
Кличко: Україна отримає від Німеччини озброєння, якого потребує, зокрема для захисту неба Фото: Володимир Кличко (t me)
Автор: Юлія Бойко

Німеччина, разом з партнерами, продовжить підтримувати та допомагати Україні. Й надасть озброєння, якого потребує наша держава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Мій брат Володимир, на запрошення німецької сторони, відвідав велику виставку озброєння, що відбулася в ФРН до Дня армії Німеччини. З німецькими та американськими генералами, міністром державної канцелярії Німеччини Флоріаном Германом Володимир говорив про подальшу підтримку і допомогу Україні. Партнери України зазначили, що необхідне озброєння наша держава отримає. Зокрема, нададуть ще озброєння для захисту неба від атак російських варварів", - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що Володимир Кличко поспілкувався з військовими, які навчали українських захисників застосовувати зброю, передану партнерами. За його словами, німці, зокрема, відзначили високий рівень підготовки українських бійців для ефективного використання німецької найсучаснішої зброї.

Також Кличко повідомив, що на виставці було представлено найновіше озброєння. Зокрема, зенітні ракетні комплекси IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS, зенітні установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, дрони тощо.

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Віталий Кличко
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