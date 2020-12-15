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Кличко требует привлечь к уголовной ответственности виновных в инциденте на Шулявском мосту

Киев, Вторник 15 декабря 2020 17:37
Кличко требует привлечь к уголовной ответственности виновных в инциденте на Шулявском мосту
Фото: Шулявский мост ("Радио Свобода")
Автор: РБК-Украина

Главная ответственность за падение опор на Шулявском мосту - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Виновные должны понести уголовную ответственность.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", - подчеркнул Кличко.

По словам главы города, заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" обратилось с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и сам мэр Кличко.

"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента. Виновные должны понести уголовную ответственность", - резюмировал Кличко.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с этим ограничено движение до станции метро "Дорогожичи", а также изменено движение троллейбусов.

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Новости Украины Транспорт Виталий КличкоШулявский путепровод

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