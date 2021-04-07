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Кличко требует от Кабмина предоставить киевлянам места в ведомственных больницах

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 17:49
Кличко требует от Кабмина предоставить киевлянам места в ведомственных больницах Фото: Виталий Кличко требует предоставить киевлянам места в ведомственных больницах (РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Академию наук дать киевлянам возможность лечиться от COVID-19 в ведомственных учреждениях столицы.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Более 10 000 коек у ведомственных больниц и учреждений Академии медицинских наук Украины. В академии нам сейчас обещают 500 коек. Предоставили пока почти 100. Но этого мало. Сегодня вес каждого места - это человеческая жизнь. Поэтому я еще раз обращаюсь и требую от правительства, от Минздрава и руководства НАНУ: не пренебрегайте киевлянами. Предоставьте доступ к лечению больных коронавирусом киевлян в ведомственных учреждениях. Иначе - это выглядит, как сознательное игнорирование здоровья и жизни людей. Прекратите играть в политику", - подчеркнул Кличко.

Он заверил, что город делает все возможное, чтобы самостоятельно обеспечить киевлян койкоместами и не допустить коллапса медицины.

"В последние недели у нас увеличивается количество больных и госпитализированных пациентов. Мы еженедельно, где можем, добавляем в коммунальных медучреждениях кровати. Но, с такой динамикой расползание болезни и количества госпитализаций уже очень скоро нам их не будет хватать. У нас каждые сутки более 600-700 госпитализированных", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что сейчас власть подготовила около 6500 коек для приема больных коронавирусом. Также он сообщил, что более 27 700 медиков ежемесячно получают финансовую помощь от городской власти.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, выявили еще 15 415 случаев коронавируса. При этом подтвердили 481 летальный случай - это новый антирекорд.

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