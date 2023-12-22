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Кличко: ще одна партія зі 100 дронів, які замовляли з братом, вирушить під Авдіївку

П'ятниця 22 грудня 2023 17:10
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Кличко: ще одна партія зі 100 дронів, які замовляли з братом, вирушить під Авдіївку Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

До Києва прибула наступна партія FPV-дронів, які брати Клички придбали для захисників Авдіївки. Ці 100 безпілотників призначаються для 53 Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Отримали наступну партію FPV-дронів, які замовляли з братом Володимиром. 100 пташок оперативно вирушать в 53-тю бригаду під Авдіївку", - написав Кличко.

Мер також повідомив, скільки коштів з бюджету Києва у 2023 році витрачено на закупівлю дронів для військових.

"Що стосується допомоги столичної громади. Зазначу, що з бюджету столиці цього року на закупівлю дронів, на запити ЗСУ, Генштабу та Міноборони, місто виділило 1 мільярд 550 мільйонів гривень", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 100 дронів, які брати Клички придбали для оборонців Авдіївки, вже отримали бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура".

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Авдіївка Віталий Кличко
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