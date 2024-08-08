Кличко розповів про програми енергоефективності для киян

Масштабна реконструкція великої тепломагістралі, яка постачає тепло для всього Подолу, має завершитися в середині вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, який проінспектував будівництво на вулиці Набережно-Хрещатицькій.

"Столиця продовжує готуватися до зими. І сьогодні перевірив, як триває реконструкція тепломагістралі великого діаметра, що постачає тепло для всього Подолу. У середині вересня ми завершимо цей масштабний проект реконструкції, що тривав у 3 етапи. І одразу, в стислі терміни, повністю оновимо дорожнє полотно над ділянкою трубопроводу", - заявив Кличко.

Мер Києва зазначив, що ця магістраль діаметром 700 мм була прокладена понад 40 років тому і критично потребувала заміни.

"Лише за останніх 5 років тут виявили понад пів сотні пошкоджень. А щоразу усунення пошкодження – це припинення теплопостачання для майже 900 будівель, із яких близько 400 - житлові будинки, 3 медзаклади", - наголосив Кличко.

Реконструкція здійснюється без відключення гарячого водопостачання і тільки з частковим перекриттям руху вулицею Набережно-Хрещатицькою. Загалом тут проклали 1,8 км нових попередньо ізольованих труб, зазначив Кличко.

Мер столиці також розповів, що загалом цього року в межах підготовки до зими планується замінити 55 км тепломереж. Зокрема, на проспекті Любомира Гузара, на вулицях Володимира Сальського і Діловій. Уже проведені гідравлічні випробування. На 85% ключові магістралі та об’єкти протестовані. Виявлено та усунуто майже 1,5 тисячі пошкоджень трубопроводів.

"Усі котельні міста, де це дозволяє потужність, уже оснащені генераторами для безперебійної роботи. Для роботи взимку цього року суттєво збільшимо кількість мобільних пересувних котелень. Йдеться про понад 50 одиниць. Об’єкти особливо критичної інфраструктури плануємо обладнати когенераційними установками. Замовили 15 таких установок, виробництво яких вже триває на одному з європейських заводів", - сказав Кличко.

Він нагадав, що у столиці діє чотири механізми для багатоквартирних будинків, які допомагають впроваджувати енергоефективні заходи чи встановлювати обладнання безперебійного живлення. Це програма "70/30%", програма "Капремонти", компенсація містом 75% вартості генераторів та Револьверний фонд, що надає доступні позики та кредити багатоквартирним будинкам.

"Цього року ми втричі збільшили суми відшкодування на придбання генераторів чи сонячних станцій, особливо для будинків великої поверховості. Зараз місто відшкодовує 75% вартості придбаного обладнання. І суму збільшили до 300 тис. грн - для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з котельнями", - наголосив Кличко.

Мер Києва закликав усіх мешканців не зволікати, ознайомитись із цими програмами, обрати найбільш оптимальну та отримати допомогу від міста.