Кличко розповів, у яких районах невдовзі почнеться знесення незаконних МАФів

У столиці триває демонтаж МАФів, які розміщені з порушенням законодавства. Після Печерського та Оболонського районів почнеться впорядкування територій Подільського та Святошинського районів.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Київ".

"З кінця минулого року у Печерському районі столиці демонтували 170 тимчасових споруд. Переважно біля зупинок громадського транспорту, у переходах, на зелених зонах або біля житлових будинків. В Оболонському районі – вже 266 об’єктів, а до кінця травня тут запланований демонтаж ще 73 тимчасових споруд. А з 1 червня розпочнемо активну фазу демонтажів у Подільському та Святошинському районах. На Подолі до списків включені майже 400 об’єктів, на Святошині - приблизно стільки ж", – повідомив Віталій Кличко.

Водночас мер Києва розповів, що в місті відбуваються електронні аукціони через систему Prozorro. Продажі на право розміщення МАФів. Вже відбулися аукціони на право розміщення 15 тимчасових споруд і 6 засобів пересувної торгівлі. Одним із найуспішніших прикладів запровадження аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності є засіб пересувної торгівлі на вулиці Бастіонна, зазначив Кличко.

"Був 21 учасник аукціону. Підсумкова ставка сягнула 203 000 грн на місяць. Тобто майже 2,5 млн на рік. Це більше, ніж до того сплачували місту всі МАФи в Печерському районі!", – підкреслив Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ запровадив електронні аукціони на оренду місць під тимчасові споруди, щоб забезпечити чіткі правила та рівні умови для всіх учасників, упорядкувати міське середовище та збільшити надходження до бюджету столиці.

Також Кличко повідомляв, що протягом року планується навести порядок з МАФами у 6 районах міста. На колишніх місцях їх скупчення облаштовують зелені зони.