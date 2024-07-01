Кличко розповів, як Київ готується до складної зими

Київ активно готується до опалювального сезону, який може бути складним, враховуючи масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Зокрема, місто компенсує ОСББ та ЖБК 75% вартості альтернативних джерел живлення та енергоефективного обладнання.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Сьогодні в Києві діють програми для ОСББ та ЖБК, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання. При встановленні незалежних джерел енергії бюджет міста відшкодовує 75% вартості обладнання. Цей механізм працює від початку повномасштабного вторгнення. На цей час у столиці вже втілили понад 670 таких проєктів і продовжують їх впроваджувати", - зазначив Кличко.

За словами мера, із середини травня тривають гідравлічні випробування теплових мереж.

"Попри обмеженість фінансів, місто продовжує програму перекладки найбільш зношених ділянок тепломереж. Цього року замінять ще 55 км труб. Масштабну модернізацію мереж ми розпочали ще до повномасштабного вторгнення. На сьогодні вже оновили близько 400 км труб великого та середнього діаметру", – зазначив Віталій Кличко.

Він повідомив, що в планах столичної влади відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів, а також насосне обладнання.

Мер Києва підкреслив, що всі котельні міста, де це дозволяє потужність, уже оснащені генераторами для безперебійної роботи. Працюють фахівці і над тим, щоб обладнати генераторами більш потужні теплоджерела. Також місто додатково матиме ще понад 50 пересувних мінікотелень, які будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках, на важливих соціальних об’єктах.

Нагадаємо, сьогодні в столиці впроваджують Концепцію енергетичної стійкості столиці (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Вона передбачає більш широке використання альтернативних джерел палива. Зокрема, місто опрацьовує будівництво двох ТЕЦ на різних берегах столиці. Вони працюватимуть на комбінованому паливі і будуть використовувати висококалорійні фракції відходів. Це вирішує одразу дві проблеми – дефіцит енергії та проблему накопичення сміття.