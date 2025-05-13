Кличко розповів про енергостійкий будинок в Голосіївському районі та про програми допомоги киянам

Мер Києва Віталій Кличко оглянув енергостійкий житловий будинок у Голосіївському районі і розповів, скільки програм підтримки мешканців багатоповерхівок реалізується в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Київ – єдине місто в Україні, яке впроваджує 5 програм з підтримки мешканців багатоквартирних будинків. Ці програми дозволяють модернізувати будинки, підвищувати енергостійкість та енергонезалежність житла киян", - повідомив Віталій Кличко

Мер також розповів про будинок ОСББ "Домашній затишок" у Голосіївському районі, який завдяки міським програмам став енергостійким.

"У будинку, в рамках міської програми «70/30», провели енергоаудит, замінили освітлення на енергоефективне, оновили інженерні мережі. Модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники. Встановили мешканці в будинку також генератор, отримавши компенсацію від міста", - зазначив Кличко.

Раніше, за словами мера, мешканці цієї 25-поверхівки на 620 квартир за допомогою міських програм встановили сонячну електростанцію. А зараз вони планують збільшити її потужність.

"Сьогодні на даху будинку понад 50 панелей. Це дозволить забезпечити роботу ліфтів та інших важливих систем під час відключення енергопостачання. Цього року жителі будинку планують збільшити потужність станції", - сказав Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці вже понад 300 будинків встановили автономне енергетичне обладнання і не залежать від відключень електроенергії.