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Кличко: росіяни відповідатимуть за кожен свій злочин проти українців

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Четвер 29 вересня 2022 16:53
Кличко: росіяни відповідатимуть за кожен свій злочин проти українців Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру та взяв участь у молебні до 81-ї річниці цього жахливого злочину проти людяності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Бабин Яр - це страшний символ Голокосту, нелюдської жорстокості та ненависті. І про ці болючі і жахливі сторінки історії треба завжди пам’ятати. Тим більше, сьогодні, коли росія вчиняє варварські злочини проти українців - чинить геноцид, вбиваючи тисячі мирних мешканців у Бучі та Ірпені, в Маріуполі та Ізюмі, в містах та містечках України. Агресор прагне знищити все українське. Ми бачимо, що, на жаль, історія нічому не навчила росіян. І вони, як колись нацисти, вбивають безневинних людей", - заявив Кличко.

Він наголосив, що росіянам не зійдуть з рук їхні злочини проти українців і України.

"Сьогодні ми точно знаємо, що їм не зійдуть з рук ці звірячі злочини. Варвари відповідатимуть за кожну вбиту дитину, згвалтовану жінку, закатованих чоловіків та літніх людей. За зруйновані міста і села України", - наголосив Кличко.

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Віталий Кличко Російська Федерація Бабий Яр
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