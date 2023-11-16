Кличко: робимо все, щоб Київ став флагманом повоєнного відновлення та розвитку

Мер Києва Віталій Кличко та мер Брюсселя Філіп Клоз відкрили Київський інвестиційний форум, який другий рік поспіль відбувається в Брюсселі. Захід присвячений повоєнному відновленню та інноваційному розвитку української столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кличка.

"Плануючи відбудову та подальший розвиток Києва, ми закладаємо великий потенціал у реалізацію інвестиційних проектів та державно-приватне партнерство. Наша мета - інноваційна європейська столиця, комфортне місто для людей. І ми робимо все, щоб Київ став флагманом повоєнного відновлення та розвитку", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що у найближчі роки пріоритетними для залучення іноземних інвестицій як на рівні держави, так і столиці, будуть, зокрема, будівництво, відновлювана енергетика, оборонно-промисловий комплекс, фінансові послуги, транспорт та інформаційно-комунікаційні технології.

За словами Кличка, щоб вийти на довоєнні соціально-економічні показники, Києву знадобиться кілька років. За умови, що не погіршиться безпекова ситуація в столиці та економічна ситуація в країні.

Разом з тим для відбудови і відновлення української столиці та реалізації важливих для міста проектів дуже важлива міжнародна підтримка, зазначив Кличко.

Мер Києва нагадав, що минулого року на Форумі в Брюсселі мери 15 європейських міст домовились про об’єднання зусиль для допомоги у відбудові Великого Києва. І створили Брюссельську платформу, яка дала старт активним процесам у важливих для Києва проектах.

Зокрема, зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, із облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, з оновлення рухомого складу міського транспорту, проектів із соціальної підтримки.

"Ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують з місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проектів. Зокрема, в галузях медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери. Брюссельська платформа відкрита для нових учасників. І сьогодні до неї доєднаються ще кілька міст. А зв’язок між Києвом та Брюсселем є прикладом ефективної співпраці міст. Сьогодні він буде закріплений Меморандумом про подальшу співпрацю. Наші міста стануть побратимами", - підкреслив Кличко.